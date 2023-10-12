Утонченная, нежная, деликатная. Цискаридзе не смог сдержать свою радость.

"Утонченная, нежная, деликатная". Цискаридзе не смог сдержать свою радость.Артист Николай Цискаридзе с теплотой в словах отметил, что "все попадают под флер ее совершенно особенного обаяния". Видимо, и Николай Максимович не стал исключением. "Ее натура, образ – природны и органичны! Она – истинная Сильфида!" – написал Цискаридзе в своем блоге в Телеграм. Его слова и чувства были посвящены балерине, народной артистке России Жанне Аюповой, которая отмечает свое 56-летие.Народный артист РФ рассказал своим подписчикам, что она у него первая партнерша на сцене Мариинского театра и отнес ее к "именитым" звездам Мариинки.Николай Цискаридзе отметил, что талант и мастерство Жанны Аюповой формировались под руководством обожаемого балериной педагога Нинель Александровны Кургапкиной. По воспоминаниям артиста, педагог без тени сомнения сразу же выбрала Аюпову себе в ученики, когда увидела ее на занятиях в классе. Именно с Жанной Аюповой известный премьер балета впервые танцевал "Сильфиду" на сцене питерского театра.Цискаридзе вспомнил о времени, которое летит очень быстро, но несмотря на это уточнил, что молодость артисты могут продлевать через воспитание молодых талантов.В заключение Николай Цискаридзе признался в любви известной артистке. "Люблю и невероятно ценю!" – написал он.Напомним, ранее сайт писал о состоянии Игоря Николаева. Он поблагодарил членов семьи за поддержку и сообщил о готовности вернуться в строй. Похоже, как и Николай Цискаридзе, он преисполнен любви к людям и делу всей жизни.