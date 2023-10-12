Парижанка Лоран Гийон написала роман об Иване Грозном и она в восторге от Александровской...

Парижанка Лоран Гийон написала роман об Иване Грозном и она в восторге от Александровской слободы.Следующий сюжет об одном из почетных и, не скроем, необычных гостей "Александровской слободы". Француженка Лоранс Гийон выбрала своим домом Россию и обожает нашу историю. Писательница и музыкант, в сознательном возрасте переехала жить в Переславль-Залесский Ярославской области, приняла православие и обрела круг единомышленников, которого у нее не было на родине... Для чего Лоранс Гийон заехала в "Александровскую слободу" и какая мечта в России у неё так и не сбылась? Узнаем из нашего репортажа.Дуэт русских гуслей и средневековой лиры, пожалуй, сочетание, которое может описать саму Лоранс Гийон. Коренная француженка, которая выучила русский язык как свой. Кстати, всему виной - мужчина. Иван Грозный. Ради него она приехала сюда - в Александровскую слободу.- Потому что она очень яркая и тёмная одновременно. И для меня это как шекспировский персонаж, или персонаж Достоевского. Он меня завораживал.Идеальный царь. вообще.Идеальным Лоранс называет его неспроста. Говорит: царь, конечно, не был святым. Но и не был таким жестоким, как его описывают. По её словам, Европе недоставало и недостает правителя с такой сильной волей, который решил бы, например, современную проблему миграции. Ее роман - "Ярило" рассказывает о взаимоотношениях Ивана Четвертого и опричника Фёдора Басманова. За эту книгу Лоранс удостоена национальной премии по литературе. В этом году роман получил продолжение. Об Иване Грозном она впервые услышала еще молодой парижанкой, не знавшей ни слова по-русски. А потом посмотрела фильм Эйзенштейна...- Мы этого ждали, это нас утешало от современности. Всё было так красиво! И я открыла православие через этот фильм. Такие красивые ритуалы.В 19 Лоранс приняла православие. А вместе с ним - русский язык и культуру. Из Франции переехала в Россию в 1994 в небольшой провинциальный Переславль-Залесский. Влюбилась в самобытный русский город, впервые увидев Плещеево озеро в фильме про Александра Невского. В этой скромной квартире в стиле русского "прованса", она живет уже давно. Пишет книги, пейзажи, играет на гуслях.. И все эти годы собирает библиотеку.- Вот, у меня всё на русском теперь!Я купила на тротуаре в 90-х годах на 50 рублей!Выпускница парижского института восточных языков и культур, когда-то всё же выбрала Толстого и Достоевского. Нашла здесь друзей в казачьем хоре, обзавелась котами.. И продолжает изучать исконно русское. Поэтому Александровская слобода для Лоранс - место особое.- Учитывая, что на этой личности основан наш музей, что это средневековая столица, думается, что сотрудничество с Лоранс Гийон только начинается, и оно будет продолжаться.- Я под таким впечатлением, даже потрясением от этой встречи. Ее музыкальность, воцерковленность..Её страсть к нашей русской истории не может оставить никого равнодушным. Мне показалось, что зал не дышал.Лоранс Гийон мечтала создать в России семью. Увы, этого не произошло. Всю свою любовь, как говорит она сама, отдала Богу, творчеству и людям. И в России они принимают её с теплотой, как свою. Здесь она дома.Анастасия Сахарова и Никита Мордовин, Вести-Владимир.