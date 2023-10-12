Антинаркотический марафон, направленный на борьбу с незаконным оборотом и употреблением запрещённых веществ, проходит с 2 октября по 2 ноября по всей Владимирской области.

Антинаркотический марафон, направленный на борьбу с незаконным оборотом и употреблением запрещённых веществ, проходит с 2 октября по 2 ноября по всей Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба .Так, на этой неделе мероприятия марафона уже состоялись в трёх городах. 9 октября в ДК имени Ленина Коврова был организован музыкальный спектакль «Манипуляция», во время которого артисты объясняли молодым зрителям, что безвредных наркотиков не бывает. 10 числа «Манипуляцию» посетили учащиеся образовательных учреждений Владимира, а 11 октября спектакль прошёл в Муроме.Кроме того, в рамках антинаркотического марафона предусмотрены лекции, внеклассные занятия и встречи школьников и студентов с сотрудниками сферы здравоохранения. Организаторами акции, как отмечается в сообщении пресс-службы, выступают региональное Министерство образования и молодёжной политики, Центр психолого-педагогической и социальной поддержки, а также Музыкально-просветительский театр.