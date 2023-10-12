Как поясняют в правительстве, с помощью приложения можно убедиться в легальности товара, узнать, где, когда и кем он произведен, а также получить информацию о его весе или объеме.

Российское правительство расширило перечень программ для обязательной предустановки, теперь в него включено приложение для проверки подлинности товаров "Честный знак". Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.Как поясняют в правительстве, с помощью приложения "Честный знак" можно убедиться в легальности товара, узнать, где, когда и кем он произведен, а также получить информацию о его весе или объеме. Для проверки нужно отсканировать специальный графический символ на упаковке - код маркировки. Если такого символа на товаре нет, это повод подать жалобу в систему через приложение "Честный знак", указали в кабмине.Как следует из материалов правительства, решение о расширении перечня обязательного для предустановки ПО принято для удобства пользователей. Сейчас в список товаров, подлежащих маркировке, включены лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода, пиво, табак, обувь, шубы, товары легкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетная вода, антисептики, автомобильные шины, медицинские изделия и кресла-коляски. В дальнейшем этот перечень будет расширяться, добавили в кабмине.