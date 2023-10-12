Эти документы относятся к жизни и деятельности известных выдающихся людей, их подлинность и уникальность подтверждена, а потому они представляют культурно-историческую значимость. Как

Эти документы относятся к жизни и деятельности известных выдающихся людей, их подлинность и уникальность подтверждена, а потому они представляют культурно-историческую значимость. Как сообщили в пресс-службе Министерства по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов пополнился следующими бумагами: – свидетельство Императорского Московского университета № 4617 от 18 декабря 1884 года лекарю Николаю Кокореву об утверждении