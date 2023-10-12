Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров встретился со студентами Владимирского филиала...

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров встретился со студентами Владимирского филиала РАНХиГС.В формате живого диалога студенты рассказали ректору о своих достижениях. Подробнее - Ангелина Свищ- Даже если мы расстаемся, дружба все равно остается.С песнями и в дружеской атмосфере студенты Владимирского филиала РАНХиГС встретились с ректором Президентской академии Алексеем Комиссаровым. В формате живого диалога студенты рассказали ректору о своих достижениях, предложили идеи по развитию Академии, обсудили социально важные проекты.Алексей Комиссаров, ректор РАНХиГС:- Студенты думают не только о себе, о своей карьере, о своей судьбе но и помогают другим, помогают и людям с ограниченными возможностями, рассказали о проектах поддержки Донбасса.Алексей Комиссаров подчёркивает: Владимирский филиал Президентской академии- один из лучших в стране. Его гордость - преподавательский состав и студенты, которые постоянно принимают участие в конкурсах, активно участвуют в жизни области, сотрудничают с предприятиями. Дирекция филиала помогает в реализации проектов, дополняет учебную деятельность.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС заместитель председателя Законодательного собрания:- Взаимодействует наша проектная команда с Владимирским хлебокомбинатом. Новый продукт - это новый студенческий хлеб. уже прошло исследование, 80% студентов наших студентов прошли через это исследование чтобы действительно получился продукт который будет интересен молодежи.Также в рамках встречи состоялось открытие социальной кофейни "Больше, чем кофе". Грант на ее открытие выиграла проектная команда филиала в суперфинале Акселератора социальных инициатив RAISE (Райс). В кофейне студенты и преподаватели смогут проводить свой досуг.Екатерина Резникова куратор проектной команды Владимирского филиала РАНХиГС:- Мы больше про то, что нужно помогать людям, особенно в нашем регионе и стараемся создавать все проекты именно социальной направленности.В социальную кофейню будут приглашать интересных гостей, проводить мастер-классы по ведению бизнеса. В планах у студентов продолжить развивать проект и выйти на региональный уровень.Ангелина Свищ Андрей Беляков "Вести-Владимир"