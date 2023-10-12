Власти региональной столицы провели совещание по вопросам организации и повышения качества еды в школах.

Власти региональной столицы провели совещание по вопросам организации и повышения качества еды в школах. Как отметила замглавы администрации города Елена Запруднова, с начала учебного года участились жалобы от родителей учеников на «невкусное и остывшее питание». Об этом сообщила пресс-служба .Основная масса недовольств приходится на образовательные учреждения, которые обслуживает ООО «Комбинат социального питания». Участники совещания подчеркнули, что именно подрядчик отвечает за соответствие пищи установленным законодательством стандартам. Дети должны питаться вкусно, сытно и своевременно.Также на встрече было предложено дать поставщику две недели на устранение выявленных недостатков. «По всем замечаниям, высказанным на совещании, должны произойти положительные изменения», – убеждены в горадминистрации.