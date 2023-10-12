Ирина Алферова грозила подать на развод: на пике популярности актер пользовался бешеным успехом у женщин. Против чар Александра Абдулова не смога устоять и сама Алла Пугачева.

Ирина Алферова грозила податьна развод: на пике популярности актер пользовался бешеным успехом у женщин. Противчар Александра Абдулова не смога устоять и сама Алла Пугачева.Незадолго до перестройки вкинопрокат вышли два замечательных фильма, где актер сыграл главные роли: речьидет об "Обыкновенном чуде", а также о ленте "С любимыми не расставайтесь". АлександрАбдулов по праву завоевал не только любовь советских любителей кинематографа,но и привязанность одной из самых красивых женщин отечественного кино: ИриныАлферовой.В то самое время и случилосьзнакомство Абдулова с Аллой Пугачевой — но тогда об этом не было известноширокой общественности. Люди только и обсуждали, как прекрасно смотрятся двезвезды и реальна ли их любовь: слухи о кризисе в отношениях пары, тем не менее,не удалось скрыть. Одной из причин этого стала Примадонна.По словам друга АлександраАбдулова Валерия Танаева актер был влюблен в "женщину, которая поет", еще до ихблизкого знакомства — мечты о котором он и не скрывал. Особую пикантность этойситуации придает тот факт, что семейная пара исполнила в новогодней программекомпозицию "Рассвет, закат", однако Ирина Алферова открывала рот под пение АллыПугачевой."Свидания у них были вквартире у Аллы на улице Горького", — вспоминает подробности друг актера. Темне менее, Александр Абдулов всяческискрывал свой роман на стороне. Несмотря на влюбленность в певицу, «тот самыйМюнхгаузен» очень дорожил своим браком — эта интрижка едва не стоила емуотношений.Напомним, после 24 февраляАлла Пугачева покинула Российскую Федерацию, хотя и не заявляла прямо о своихполитических предпочтениях — в отличие от своего мужа, признанного иностраннымагентом, Максима Галкина, с которым они теперь живут в Израиле.