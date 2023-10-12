Популярный исполнитель рассказал о том, с какими женщинами ему приходится сталкиваться. Андрей Губин не готов встречаться с кем попало.

Популярный исполнитель рассказал о том, с какими женщинами ему приходится сталкиваться. Андрей Губин не готов встречаться с кем попало.Популярный певец получил любовь и признание народа еще в 90-х. Его песни до сих пор слушают и подпевают. Однако в последнее время поклонники потеряли любимого исполнителя, он больше не дает концерты и не выходит в свет. Дело в том, что Андрей Губкин борется с неврологической аномалией.Страшную болезнь ему диагностировали еще в начале нулевых. Сам певец неоднократно признавался, что он медленно умирает. Каждый день он сталкивается с проблемами. У Андрея Губина даже выпадают зубы. Артист пытался побороть тяжелое заболевание. Как известно, он потратил более 150 тысяч долларов на здоровье, однако лучшему ему не становится.На днях Андрей Губин поделился сложностями в отношениях с девушками. В интервью с он признался, что с кем попало встречаться он не может. Певец убежден, что красивых девушек нужно долго уговаривать."С кем попало не могу, а красивых нужно долго уговаривать", – поделился артист.В любом случае, артист не сдается. Несмотря на сложности, он все равно пытается найти общий язык с девушками. Поклонники надеятся, что их любимый исполнитель еще сможет найти свою звезду, ведь не зря Андрей Губин пел: "Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она".Ранее "Дни.ру" , что Андрей Губин покорил сердце молодой певицы.