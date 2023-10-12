Некоторые считают, что Елена Яковлева недостаточно хорошо воспитала единственного наследника. Однако Денис Шальных не перестает доказывать, что он уже не такой, каким был раньше.

Некоторые считают, что Елена Яковлева недостаточно хорошо воспитала единственного наследника. Однако Денис Шальных не перестает доказывать, что он уже не такой, каким был раньше.Елена Яковлева построила блестящую карьеру и стала неотъемлемой частью российского кинематографа. В этом, очевидно, ни у кого нет и не может быть сомнений. Но с другой важной в своей жизни задачей, по мнению некоторых, знаменитость справилась не так хорошо. Недоброжелатели часто упрекают известную актрису в том, что ее сын Денис Шальных вырос совсем не таким, каким его хотели бы видеть. Но, несмотря на негодование публики, Елена Яковлева продолжает поддерживать наследника.В свои 30 лет Шальных может похвастаться довольно скандальной репутацией. Дело в том, что внешность молодого человека не соответствует общепринятым канонам красоты. Из-за большого количества татуировок на теле его часто называют грубыми словами и критикуют. Хотя наследник знаменитости хорош собой, к тому же, очевидно, имеет очень доброе сердце.На днях подписчики Дениса в очередной раз убедились в том, что за его татуированным телом скрывается прекрасная душа. Сын Елены Яковлевой был пойман читателями своего блога за ласками с соседкой по квартире – своей очаровательной кошечкой. Молодой человек запечатлел, как пушистая любимица расположилась на нем в полулежачем положении, раскинув лапки."Самая красивая в мире", – подписал снимок Шальных, прикрепив эмодзи белой крысы.Очевидно, если бы Денис был таким плохим, как о нем говорят, пользователи Сети никогда бы не увидели подобного умилительного фото в его блоге. Впрочем, это далеко не единственная причина считать наследника актрисы славным. Ранее о них "Дни.ру", объясняя, почему вопреки популярному мнению Елена Яковлева родила и воспитала прекрасного сына.