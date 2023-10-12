Первую школу затопили дожди. Часть кабинетов на втором этаже, библиотека и актовый зал для занятий не доступны. Испорчены классы, которые едва отремонтировали к учебному году. Парты и стулья

Первую школу затопили дожди. Часть кабинетов на втором этаже, библиотека и актовый зал для занятий не доступны. Испорчены классы, которые едва отремонтировали к учебному году. Парты и стулья покрыты пленкой. Под худым потолком – ведра и банки. Несколько классов перешли на дистанционный формат обучения. Руководство школы журналистов не пускает, запрещает сотрудникам давать комментарии. Нам удалось