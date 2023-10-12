Она участвовала в возрождении пионерского движения в регионе с начала нулевых

Председатель патриотической организации «Пионеры Владимирской области» Елена Лобанова скончалась 12 октября на 68 году жизни. Об этом сообщает региональное отделение КПРФ.Елена Леонидовна родилась 25 мая 1956 года. Получила педагогическое образование и долго работала учителем, заслужив звания отличника народного образования и ветерана труда.С начала нулевых она участвовала в возрождении пионерского движения в Владимирской области. Сейчас пионерские отряды объединяют тысячи детей региона.Ранее мы писали, что во Владимире ученый Владимир Ланцов.