5 октября в России отмечали День учителя. В преддверии праздника тысячи родителей по всей стране ломали голову над тем, какой подарок преподнести педагогу. И хотя большинство учителей говорят, что самым ценным знаком внимания для них станут слова благодарности, многие из них рады получить в качестве презента сладкие наборы, книги и букет цветов.

5 октября в России отмечали День учителя. В преддверии праздника тысячи родителей по всей стране ломали голову над тем, какой подарок преподнести педагогу. И хотя большинство учителей говорят, что самым ценным знаком внимания для них станут слова благодарности, многие из них рады получить в качестве презента сладкие наборы, книги и букет цветов.Исследование о пожеланиях учителей провел Институт общественного мнения "Анкетолог" в 2022 году. , что поздравление ко Дню учителя готовят 92% родителей, при этом 78% из них не знают, какой подарок преподнести педагогу.Сами учителя назвали наиболее ценным подарком слова благодарности в их адрес. Такое мнение высказали 45% респондентов. На втором месте оказались подарки, сделанные руками учеников, на третьем – цветы.Получить подарочный сертфикат хотели бы 27% опрошенных педагогов. Книгу в качестве предпочли предпочли 19% респондентов, а 18% обрадовались сладким наборам.Оказалось, что 82% учителей получили желанные подарки, которые их обрадовали. Недовольными остались лишь 18% респондентов.Нередко учителям преподносят в качестве подарка бутылочку качественного алкогольного напитка. Примечательно, что в этом плане сохраняется тенденция на замещение импортной продукции отечественными аналогами.Так, из сладостей чаще всего учителям дарили наборы конфет от российских кондитерских фабрик – "Бабаевский", "Рот Фронт" и "Красный Октябрь". Из напитков лидером стал отечественный коньяк "Коктебель" с разной выдержкой и разной ценовой категорией, что позволило родителям выбрать подарок, подходящий под их бюджет.На примере подарков учителям видно, что импортозамещение отлично работает на самом простом уровне. Сладкие наборы от ведущих российских кондитеров и бутылочка благородного напитка от коньячного дома "Коктебель" идеально дополняют друг друга в качестве презента любимому учителю.