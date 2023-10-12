Смотрите Вести в 14.30: Во Владимирской области люди ремонтируют мост за собственный...

Смотрите "Вести" в 14.30: Во Владимирской области люди ремонтируют мост за собственный счет."Неуд" за ремонт.- Первую школу Владимира затопило, учеников отправили по домам. Прокуратура проводит проверку. Что говорят в мэрии?На честном слове.- В Киржачском районе люди за свой счет ремонтируют мост. Но всё портят большегрузы. Есть ли решение проблемы?Мёд, пиво пил.-"Суздальского пивовара" поставили на ноги... В селе Чириково возобновил работу пивоваренный завод.