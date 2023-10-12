Режиссер был женат на Дарье Мороз восемь лет, в их браке родилась прекрасная дочь Анна – увы, прожить долгую совместную жизнь им было не суждено. Однако, Константин Богомолов до сих пор поддерживает с матерью своего ребенка очень близкие отношения.

Режиссер был женат на Дарье Мороз восемь лет, в их бракеродилась прекрасная дочь Анна – увы, прожить долгую совместную жизнь им было несуждено. Однако, Константин Богомолов до сих пор поддерживает с матерью своегоребенка очень близкие отношения.Знаменитая пара разошлась еще в 2018 году: именно тогдаКонстантин Богомолов нашел новую любовь и не смог с собой ничего поделать:журналистка Ксения Собчак вскружила ему голову. Пресса настойчиво писала, чтосветская львица сработала в роли хищницы и силой увела артиста у жены — но самаМороз неоднократно подтверждала, что сама решила оставить режиссера в покое.Дарья утверждает, что именно с ее подачи отношениязавершились, и уже после этого Константин Богомолов сошелся с Ксенией Собчак.Мороз уверяет, что все произошло по обоюдному согласию, и это было совершенномирное завершение отношений, без каких-либо скандалов. Это подтверждается тем,что актриса до сих пор находится с Богомоловым в дружеских отношениях.Возможно, что в последнее время актриса сериала "Содержанки"стала уж слишком близка с бывшем мужем. Дарья Мороз рассказала про интересныеподробности их отношений с Богомоловым: в ходе интервью про свою работу надкартиной "Секс. До и после" актриса призналась, что Богомолов ей очень серьезнопомог, и, трудясь над картиной, она практически целиком и полностью опираласьна его богатый опыт.Стоит отметить, что Дарья Мороз впервые попробовала себя вроли режиссера именно сейчас, на съемках сериала "Секс. До и после". Ничегоудивительного, что Константин Богомолов с удовольствием поделился с ней опытом.Актриса подчеркивает, что им удалось оказаться выше традиционных супружеских склоки сохранить человеческие отношения — чему она очень рада: ведь без помощитакого режиссера, как Богомолов, ей было бы сложно справиться с такимиспытанием.К сожалению, не все подписчики соцсетей правильно воспринялислава Дарьи Мороз и поспешили посоветовать журналистке обратить внимание наповедение мужа — все же не стоит забывать, что актриса до сих пор одинока. Ксчастью, судя по всему, Константин Богомолов и Ксения Собчак стоят выше толкови спокойно живут своей жизнью.