Во Владимирском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» подвели итоги второго, заключительного, этапа акции «Офис в кармане».

Во Владимирском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» подвели итоги второго, заключительного, этапа акции «Офис в кармане». Для участия необходимо было до 30 сентября зарегистрироваться в Личном кабинете клиента и подписаться на электронную квитанцию. Условия выполнили 42 838 человек. Среди них методом случайного выбора было определено три обладателя современных смартфонов. Призы достались клиентам из Владимира, Лакинска и Кольчугино (лицевые счета победителей опубликованы ниже). Все они в ближайшее время получат свой выигрыш.Мы благодарим клиентов, которые сделали выбор в пользу дистанционных сервисов «ЭнергосбыТ Плюс». Это не только удобно, но и выгодно. В сентябре у пользователей Личного кабинета появилась возможность оплачивать коммунальные услуги с помощью Системы быстрых платежей и возвращать кешбэк* 1% от суммы платежа. Чтобы поучаствовать в акции, нужно зарегистрироваться в программе лояльности на privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!)». Кешбэк будет начислен на счёт в том банке, с которого проводили оплату. Максимальная сумма возврата по акции не ограничена. Организатор акции: АО «НСПК». Вся информация об организаторе акции, правилах и сроках её проведения размещена на странице акции на сайте https://privetmir.ru и на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Акции».Список победителей второго этапа акции «Офис в кармане»ГородНомер лицевого счетаВладимир1718179Лакинск1556793Кольчугино1471454Реклама.