Убийцу соседа во Владимирской области признали невменяемым и отправят на принудительное...

Убийцу соседа во Владимирской области признали невменяемым и отправят на принудительное лечение.Следственными органами регионального следственного управления СК установлено, что в июле 2023 года в деревне Окатово Гусь-Хрустального района между проживающими в одном доме мужчинами возник конфликт на бытовой почве.В результате, фигурант нанес 58-летнему потерпевшему удар ножом, от которого последний скончался на месте происшествия.После этого мужчина сообщил о случившемся соседям и родственникам. Дождался сотрудников правоохранительных органов и был ими задержан.В соответствии с заключением психиатрической судебной экспертизы мужчина совершил опасное деяние в состоянии невменяемости, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Имеющий хроническое психическое расстройство подследственный пойдет под суд для применения к нему принудительной меры медицинского характера.Фото: https://www.pxfuel.com