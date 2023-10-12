УФСБ по Владимирской области ликвидирован канал незаконной миграции. Изобличена 45-летняя...

УФСБ по Владимирской области ликвидирован канал незаконной миграции.Изобличена 45-летняя жительница Владимира, которая за деньги занималась организацией незаконного пребывания иностранных граждан на территории региона 33. Кроме того, она пыталась передать взятку - 20 тысяч рублей - сотруднику Управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области за ускоренное получение загранпаспорта для третьего лица. Но это было пресечено сотрудниками УФСБ России по Владимирской области.Решением Октябрьского райсуда областного центра она приговорена 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев и выплатой штрафа в размере 100 тысяч рублей.Приговор не вступил в законную силу.Фото: https://www.pxfuel.com