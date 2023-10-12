В библиотеку музея-заповедника Александровская слобода доставлен свежий юбилейный двухтомник...

В библиотеку музея-заповедника "Александровская слобода" доставлен свежий юбилейный двухтомник материалов научной конференции "Зубовские чтения".Тема узкая - русское средневековье. Событие знаковое: завершается важный для истории музея, кремля и города год, к которому исследования специалистов (маститых ученых-теоретиков, археологов, архитекторов-реставраторов, искусствоведов, коллег из музеев России, Европы, Азии и стран постсоветского пространства) имеют определяющее отношение. Именно в музее на одном из форумов увидели свет раритетные документы 16 века свидетельствующие, что царскую Слободу уже тогда называли городом. Несколько лет исследователи аргументированно продвигали идею изменения возраста Александрова и добились успеха.Сегодня этот форум всемирно известный. В прошлом году нами заинтересовались представители библиотеки конгресса США, и, узнав о том, что в небольшом провинциальном городе Александрове, на родине ученого-энциклопедиста Василия Павловича Зубова проходит форум, который увековечил его имя, представители библиотеки конгресса закупили все сборники "Зубовских чтений" и пожелали впредь иметь наши издания у себя в фондах. И во теперь это издание ждёт очередной долгое путешествие в далекую Америку.Марина Рыбакова, заместитель директора музея-заповедника "Александровская слобода":- Мы очень рады, что результаты исследований участников конференции - это всегда рождение новых интересных проектов либо обозначение знаковых событий. Таковым в этом году стало изменение датировки города. Теперь Александров отметил свой 510-летний юбилей.Видео пресс-службы музея-заповедника "Александровская слобода"