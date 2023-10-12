«Плещут осенью ливни косые над погостом, где предки легли. Я родился в Центральной России, в самом центре земли,» – это строки поэта Вячеслава Сафронова, уроженца Владимирской области. Он

«Плещут осенью ливни косые над погостом, где предки легли. Я родился в Центральной России, в самом центре земли,» – это строки поэта Вячеслава Сафронова, уроженца Владимирской области. Он умер 31 декабря 2014 года. Мемориальную доску повесили на дом в Гусь-Хрустальном на улице Чайковского, 5, сообщили в пресс-службе администрации города. Поэт жил в этом доме 20