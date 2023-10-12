По подозрению в краже крупной суммы денег правоохранители Владимирской области задержали 26-летнюю девушку, работающую диспетчером в такси.

По подозрению в краже крупной суммы денег правоохранители Владимирской области задержали 26-летнюю девушку, работающую диспетчером в такси. Об этом сообщила пресс-служба .С заявлением о пропаже 75 тыс. рублей в полицию обратился 55-летний таксист. Деньги мужчина хранил в бардачке машины, но неожиданно обнаружил, что портмоне со сбережениями пропало.Стражи порядка оперативно вышли на след подозреваемой. Ей оказалась молодая работница службы такси, которую мужчина подвёз домой. По дороге дама попросила остановиться и вместе с водителем зашла в отделение банка. Потом девушка сделала вид, что забыла в машине карту и вернулась. Она знала, что таксист всегда возит при себе деньги.Обвиняемую задержали, и во время допроса она во всём призналась и отдала похищенное. В настоящий момент в отношении гражданки возбуждено уголовное дело.