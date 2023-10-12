В Кольчугино жители 37 домов не могли дождаться «тепла». Пресс-служба региональной прокуратуры...

В Кольчугино жители 37 домов не могли дождаться «тепла».Пресс-служба региональной прокуратуры информирует, что была проведена проверка соблюдения требований законодательства о теплоснабжении.Выяснилось, что постановлением администрации Кольчугинского района старт отопительного сезона - со 2 октября 2023 года – для объектов социальной сферы, с 3 октября – для жилых домов и пр.“В то же время, в связи с авариями на тепловых сетях, произошедших в указанные дни, теплоснабжение 37 домов по улицам Шмелёва, Родниковая, Веденеева, Инициативная, Щербакова, Карла Маркса, Котовского, Володарского и др. было прекращено. При этом перерыв в предоставлении коммунальной услуги превысил предельно допустимый…” - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Сообщается, что в адрес главы администрации Кольчугинского района и директора МУП «КольчугТеплоэнерго» внесены представления.В отношении виновного должностного лица муниципального предприятия прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ.Уточняется, что в данный момент теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы полностью восстановлено.Фото: pxfuel.com