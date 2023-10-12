В «многострадальной» школе №1 города Владимира затопило учебные классы. 7 октября текущего года...

В «многострадальной» школе №1 города Владимира затопило учебные классы.7 октября текущего года из-за сезонного ухудшения погодных условий и частичного раскрытия кровли в школе произошло затопление ряда помещений, в том числе отремонтированных летом 2023 года.Это, увы, привело к невозможности их использования во время учёбы и потребовало перевода части учащихся на дистанционное обучение.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, этого не произошло бы, если ремонтные работы были проведены в срок.Выяснилось, что здание школы, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, ещё с 2015 года нуждалось в ремонте.Непринятие своевременных мер по выделению денег и проведению капитального ремонта стало одной из причин получения учащимися телесных повреждений в марте 2023 года (в результате частичного обрушения штукатурного слоя фасада здания).Пресс-служба региональной прокуратуры поясняет:«Прокурор города обратился с исковым заявлением в суд с требованиями об обязании городской администрации выделить денежные средства на осуществление ремонтных работ в образовательном учреждении, а руководство школы осуществить работы и обеспечить безопасность пребывания учащихся до окончания мероприятий”.Уточняется, что несмотря на длительность существования проблемы, денежные средства администрацией были выделены лишь в конце июля.Именно это «сделало невозможным» проведение работ до начала учебного года.Лишь 31 июля был заключен соответствующий договор со сроком исполнения до 1 ноября 2023 года.Но, опять же, увы, в августе и сентябре подрядной организацией основной объем работы выполнен не был.В связи с этим, а также «непринятием мер по защите помещений от воздействия природных факторов» прокуратурой в адрес подрядной организации внесено представление с требованием о скорейшем окончании работ.Кроме того, прокурором внесено представление в адрес главы города по факту несвоевременной организации ремонта, его «фактического проведения» в период учебного процесса.Фото: Александр Сатин, https://photogoroda.com/foto-530948-srednyaya-obsheobrazovatelnaya-shkola-1.html