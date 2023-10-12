В Суздале открылось модернизированное пивоваренное производство.
Суздальский пивовар:...
В Суздале открылось модернизированное пивоваренное производство.
"Суздальский пивовар": перезагрузка. В Суздальском районе открылось модернизированное производство. Какие ещё напитки будут выпускать под этим брендом? И насколько серьёзно контролируется качество, расскажет Мария Городская.
Улучшенное качество и свой вкус, который уже известен в Санкт-Петербурге, Архангельске, Красноярске, Ростове-на-Дону и других городах страны.
"Суздальский пивовар" официально набирает обороты. Производству пришлось пройти серьёзную модернизацию.
Даниил Бриман, генеральный директор производства:
- Сейчас завод только пиво производит, но уже весной следующего года завод будет производить медовуху классическую, сидры на натуральном сырье,безалкогольные напитки.
Медовуха станет подарком к тысячелетию Суздаля - именно этим напитком славится древний город. Реализовать смелые планы позволяет благоприятный инвестиционный климат региона.
Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:
- Совместная работа, которая привела к тому, что в короткие сроки запустился этот проект с мощностями, которые в 5-6 раз больше, чем у предыдущего завода, который здесь был.
В бродильном цехе пиво набирает алкоголь, вкус и аромат. Уклон - для осадки дрожжей. Каждый этап - от приёмки сырья до выпуска продукции, контролирует лаборатория. Варочная система полностью автоматизирована и максимально закрыта, кроме верхового брожения - в этом его особенность. Бутылочное стекло местное, гороховецкое. Сейчас в продаже 6 сортов пива.
Даниил Бриман, генеральный директор производства:
- Я тридцать с лишним лет в пивоваренной отрасли, в разных городах России. И, выражаясь фигурально, снимаю шляпу. Потому что вот такого отношения, такого внимательного к проекту, к тому, чтобы всё получилось, я, пожалуй, скажу и не встречал никогда.
Даниил Бриман не скрывает, сфера сложная и одна из самых конкурентных в стране, но суздальский бренд - особенный. Новый завод способен производить четыре миллиона литров пива в месяц, мощности старого хватало только на четыреста тысяч литров.
- Потребление импортное сколько ещё составляет?
- Сейчас 5-6 процентов.
- Всё остальное российское.
- Это самый популярный напиток алкогольный в мире и в России в частности. В принципе, по акцизам, пиво уже обгоняет водку.
Это же подтверждает и статистика исполнительного директора производства, Сергея Скоромкина.
Сергей Скоромкин, исполнительный директор производства "Суздальский пивовар":
- Весенний период более напряжённый такой, к лету все пива хотят попить. В зимний период тоже всплески бывают, в новогодние праздники. И, что интересно, 8-го марта.
В планах создание ещё одного премиального бренда пива - с первой в России автоматической линией для бугельных бутылок.
Мария Городская, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".