В Суздале открылось модернизированное пивоваренное производство. Суздальский пивовар:...

В Суздале открылось модернизированное пивоваренное производство."Суздальский пивовар": перезагрузка. В Суздальском районе открылось модернизированное производство. Какие ещё напитки будут выпускать под этим брендом? И насколько серьёзно контролируется качество, расскажет Мария Городская.Улучшенное качество и свой вкус, который уже известен в Санкт-Петербурге, Архангельске, Красноярске, Ростове-на-Дону и других городах страны."Суздальский пивовар" официально набирает обороты. Производству пришлось пройти серьёзную модернизацию.Даниил Бриман, генеральный директор производства:- Сейчас завод только пиво производит, но уже весной следующего года завод будет производить медовуху классическую, сидры на натуральном сырье,безалкогольные напитки.Медовуха станет подарком к тысячелетию Суздаля - именно этим напитком славится древний город. Реализовать смелые планы позволяет благоприятный инвестиционный климат региона.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Совместная работа, которая привела к тому, что в короткие сроки запустился этот проект с мощностями, которые в 5-6 раз больше, чем у предыдущего завода, который здесь был.В бродильном цехе пиво набирает алкоголь, вкус и аромат. Уклон - для осадки дрожжей. Каждый этап - от приёмки сырья до выпуска продукции, контролирует лаборатория. Варочная система полностью автоматизирована и максимально закрыта, кроме верхового брожения - в этом его особенность. Бутылочное стекло местное, гороховецкое. Сейчас в продаже 6 сортов пива.Даниил Бриман, генеральный директор производства:- Я тридцать с лишним лет в пивоваренной отрасли, в разных городах России. И, выражаясь фигурально, снимаю шляпу. Потому что вот такого отношения, такого внимательного к проекту, к тому, чтобы всё получилось, я, пожалуй, скажу и не встречал никогда.Даниил Бриман не скрывает, сфера сложная и одна из самых конкурентных в стране, но суздальский бренд - особенный. Новый завод способен производить четыре миллиона литров пива в месяц, мощности старого хватало только на четыреста тысяч литров.- Потребление импортное сколько ещё составляет?- Сейчас 5-6 процентов.- Всё остальное российское.- Это самый популярный напиток алкогольный в мире и в России в частности. В принципе, по акцизам, пиво уже обгоняет водку.Это же подтверждает и статистика исполнительного директора производства, Сергея Скоромкина.Сергей Скоромкин, исполнительный директор производства "Суздальский пивовар":- Весенний период более напряжённый такой, к лету все пива хотят попить. В зимний период тоже всплески бывают, в новогодние праздники. И, что интересно, 8-го марта.В планах создание ещё одного премиального бренда пива - с первой в России автоматической линией для бугельных бутылок.Мария Городская, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".