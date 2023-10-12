В Вязниковском историко-художественном музее начался ремонт. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Культура». Музей расположен в старинном особняке семьи Елизаровых, который был ..

В Вязниковском историко-художественном музее начался ремонт. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Культура».Музей расположен в старинном особняке семьи Елизаровых, который был построен в конце 18 века. При ремонте учтут все критерии восстановления подобных объектов. Стоимость работ составит около 60 миллионов рублей.«Вначале заменят 64 окна. Далее начнётся следующий этап — ремонт фасада и крыши здания. В планах благоустройство прилегающей территории и установление интерьерной подсветки», — сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.