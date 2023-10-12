В Юрьевце на две недели ограничат движение транспорта на пересечении улиц Крымской и Березовой, об этом сообщили в мэрии. Ограничение движения связано с ремонтом дороги. Проезд по участку

В Юрьевце на две недели ограничат движение транспорта на пересечении улиц Крымской и Березовой, об этом сообщили в мэрии. Ограничение движения связано с ремонтом дороги. Проезд по участку будет запрещен с 13 по 27 октября. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: мэрия