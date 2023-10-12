В ходе пресс-конференции военный комиссар Владимирской области Юрий Гусаров рассказал, что с начала года более 10 женщин 33-го региона отправились поддержать мужчин, находящихся в зоне проведения СВО.

В ходе пресс-конференции военный комиссар Владимирской области Юрий Гусаров рассказал, что с начала года более 10 женщин 33-го региона отправились поддержать мужчин, находящихся в зоне проведения СВО. Такой информацией 12 октября поделились наши коллеги из .Журналисты сообщают, что среди представительниц прекрасного пола, подписавших контракт с Минобороны РФ, есть женщины из разных населённых пунктов региона, в том числе из Мурома. Большинство наших землячек служат медиками и оказывают помощь раненым бойцам.