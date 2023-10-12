Это первый в мире сервис для отслеживания беспилотников. Все сообщения незамедлительно передаются сотрудникам органов власти. Чтобы приложение работало нужно зарегистрироваться по номеру

Это первый в мире сервис для отслеживания беспилотников. Все сообщения незамедлительно передаются сотрудникам органов власти. Чтобы приложение работало нужно зарегистрироваться по номеру телефона. Чтобы сообщить о подозрительном объекте, нужно направить телефон в его сторону, выбрать один из вариантов того, что вы видите (беспилотник, взрыв, ДРГ противника, ракета или «не знаю»), нажать кнопку «сообщить» и сделать