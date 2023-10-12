Жители 27 муниципалитетов 33-го региона собрали около 12,7 млн рублей на благоустройство своих населённых пунктов и инфраструктурное развитие территорий.

Жители 27 муниципалитетов 33-го региона собрали около 12,7 млн рублей на благоустройство своих населённых пунктов и инфраструктурное развитие территорий. Точно такую же сумму гражданам добавили из бюджета по программе «50 на 50». Об этом сообщила пресс-служба .К примеру, инициативные жители Гусь-Хрустального направят деньги на восстановление городской дороги. Участок проезжей части собираются отремонтировать и в Александрове. В Карабанове средства пойдут на починку контейнерной площадки, а в Струнине горожане собираются благоустроить тротуар.Региональные власти и впредь будут поддерживать гражданские инициативы, в том числе направленные на благоустройство общественных пространств, ремонт автотрасс, оборудование детских игровых площадок и спортивных объектов.