В рамках оперативно-профилактических мероприятий полицейские Владимирской области за 5 дней изъяли у населения 23 единицы огнестрельного оружия, тысячу боеприпасов и около килограмма взрывчатки.

В рамках оперативно-профилактических мероприятий полицейские Владимирской области за 5 дней изъяли у населения 23 единицы огнестрельного оружия, тысячу боеприпасов и около килограмма взрывчатки. Об этом сообщила пресс-служба .К примеру, у одного жителя Ковровского района правоохранители нашли 3 единицы оружия с патронами и порохом. Теперь мужчина предстанет перед судом.В ведомстве отмечают, что по результатам рейдов следователи возбудили 4 уголовных дела о незаконном обороте оружия.