Во Владимире на две недели перекроют для ремонта один из перекрестков.
На выполнение...
Во Владимире на две недели перекроют для ремонта один из перекрестков.
На выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Дороги в мкр. Юрьевец» в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 13.10.2023 по 27.10.2023 вводится ограничение движение транспорта, сообщает администрация Владимира.
Ограничение будет действовать на пересечении улиц Крымской и Березовой в мкр. Юрьевец города Владимира в соответствии с прилагаемой схемой.