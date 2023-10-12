Во Владимире на две недели перекроют для ремонта один из перекрестков. На выполнение...

Во Владимире на две недели перекроют для ремонта один из перекрестков.На выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Дороги в мкр. Юрьевец» в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 13.10.2023 по 27.10.2023 вводится ограничение движение транспорта, сообщает администрация Владимира.Ограничение будет действовать на пересечении улиц Крымской и Березовой в мкр. Юрьевец города Владимира в соответствии с прилагаемой схемой.