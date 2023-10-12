Во Владимире вынесли приговор 58-летнему гражданину Грузии.

Во Владимире вынесли приговор 58-летнему гражданину Грузии. На основании вердикта коллегии присяжных мужчину признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба .Мужчина имел за плечами не одну судимость, а в 2011 году получил статус «вора в законе». Он был приверженцем уголовных понятий и распространял криминальную идеологию среди осуждённых. Сообщается, что своё прозвище и преступный ранг гражданин во всеуслышание объявил в октябре 2019 года, когда содержался СИЗО-1 УФСИН России по Владимирской области.Суд приговорил фигуранта к 9 годам и 6 месяцам заключения в колонии особого режима.