Во Владимире соревновались 190 мотокроссменов со всей России. Заезды проходили на трассе возле...

Во Владимире соревновались 190 мотокроссменов со всей России.Заезды проходили на трассе возле поймы Клязьмы при поддержке мэрии Владимира.Трасса одна для всех возрастов и классов. Спортсмены на питбайках, профи и любители на мотоциклах разных мОщностей. Самому маленькому моторейсеру - 6 с половиной, а самому опытному - больше 60. Разные лишь кубатуры двигателя и мощность мотоцикла. Победители определялись по сумме очков, полученных в каждом из двух заездов. Борьба была нешуточная, призовой фонд составил триста тысяч рублей.