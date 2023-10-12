Во Владимирской области на трассе арестовали пять автомобилей за долги их владельцев. На этот раз...

Во Владимирской области на трассе арестовали пять автомобилей за долги их владельцев.На этот раз сотрудники УФССП по Владимирской области проверяли водителей в Кольчугине на предмет всех категорий задолженностей. Участниками рейда остановлено 11 транспортных средств, исходя из их госномеров, которые числятся в базе должников.У тех владельцев, кто не захотел сразу погасить задолженности (их оказалось пятеро), машины арестовали, сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Например, у одного из водителей была задолженность по кредитам на сумму более 350 тысяч рублей. Он погасил ее сразу после ареста своего автомобиля.Кроме того, в ходе рейда обнаружили авто, которое находилось в розыске.Фото: пресс-служба УФССП России по Владимирской области