Во Владимирской области поставщику дали две недели на то, чтобы сделать школьное питание...

Во Владимирской области поставщику дали две недели на то, чтобы сделать школьное питание вкусным.Как повысить качество школьного питания? Совещание на эту тему провела замглавы администрации Владимира Елена Запруднова. В нем приняла участие уполномоченный по правам ребенка в регионе Юлия Раснянская и представитель компании-организатора школьного питания, которым чаще всего недовольны в учебных заведениях.Детский обмудсмен нередко получает жалобы на остывшие или невкусные блюда в школьных столовых. Сотрудники городского управления образования и молодежной политики проводят почти ежедневный мониторинг. Но пока положительных сдвигов нет. Замглавы отметила: ответственность за школьное меню несет подрядчик. Представитель "Комбината социального питания" Дмитрий Панкратов согласился со справедливыми претензиями в адрес поставщика. Теперь у него будет две недели, чтобы устранить недостатки в школьном меню.