На пресс-конференции, которая состоялась 11 октября, губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил представителям СМИ о грядущих изменениях в составе регионального правительства.

На пресс-конференции, которая состоялась 11 октября, губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил представителям СМИ о грядущих изменениях в составе регионального правительства. Об этом рассказали наши коллеги из издания .Так, областное Министерство сельского хозяйства должен возглавить новый человек. Совсем скоро, по словам Александра Авдеева, появится кандидат на этот пост. «В ближайшее время появится кандидатура нового министра сельского хозяйства, он сейчас работает на частном предприятии», - цитирует губернатора .Напомним, что с 2018 года аграрным сектором региона руководил Константин Демидов. Сам Александр Авдеев отметил, что у него к чиновнику не имеется претензий.