Во Владимирской области собран рекордный урожай. Уборочная еще не закончена, а уже собрано...

Во Владимирской области собран рекордный урожай.Уборочная еще не закончена, а уже собрано порядка трехсот тысяч тонн зерновых, это и фураж и продовольственная пшеница. С полей - Никита Тарбеев.Для сортировщиков картошки сейчас - горячая пора. Эта бригада в Суздальский район прибылА из Иванова и им придется здесь задержаться - в местном фермерском хозяйстве уродилось аж пять тысяч тонн картофеля, а одна пара сортировщиков за смену делает до трёх тонн, рассказывает Любовь Соколова.Любовь Соколова, сортировщик картофеля:- Как в этом году урожай картошки?- Замечательный. Даже, наверное, на треть больше, чем в том году. Картошка, она, знаете, замечательная. Вот жалуются частники, что она гниёт, а здесь- посмотрите, нет гнилой фактически. Идеальный картофель.На картофельных полях в сто гектаров работают автоматические системы полива. А убирают овощной урожай с помощью вот такого гигантского комбайна - за смену машина делает до пятисот тонн.- На сегодняшний момент это самая современная техника в мире по уборке картофеля, Здесь колоссальная система автоматического слежения за всеми процессами уборки, 16 видеокамер внутри стоит, которые показывают наиболее проблемные узлы.Отличные результаты и по зерновым, делится фермер Константин МазурЕнко - пятьдесят центнеров с гектара. А гектаров здесь больше тысячи.Константин Мазуренко, фермер, председатель ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Владимирской области:- Урожай в этом году по нашему региону очень достойный. Причина- очень хорошие погодные условия мая-июня. И зерновые выросли процентов на 30-40 больше, чем мы планировали. Причем качества зерна очень высокое. Во время уборочной у нас дождей не было в отличии от южных регионов.Но у этой медали есть и обратная сторона - больше зерна и овощей - меньше закупочная цена. Солярка в конце лета скакнула с сорока рублей до восьмидесяти. Себестоимость килограмма картошки, рассказывает фермер, сейчас 10-12 рублей, а забирают её за восемь. Остаётся надеяться лишь на то, что закупочная цена упадет, либо осваивать новые рынки- международные.Константин Мазуренко, фермер, председатель Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Владимирской области:- Мы готовы выращивать больше. Для этого есть и возможности и техника и земли. Надо задумываться о логистике и реализации этого урожая на импорт, чтобы мы могли всё это продавать за рубеж. Потому что внутренний рынок, в принципе, мы насытили.Конкуренты - это Воронежская и Тамбовская области, а так же белорусы. В Министерстве сельского хозяйства могут предложить нашим аграриям лишь субсидии и места на фермерских рынках. Бороться с черноземными регионами сложно...Сергей Лукьянов, и.о. министра сельского хозяйства Владимирской области:- Тот картофель, который поступает сегодня к нам, он отчасти демпингует производство картофеля на нашем внутреннем рынке и складываются такие условия, что наши местные производители вынуждены реализовывать его по значительно более низким ценам, чем готовы были бы.///Со стороны правительства области делаются все меры, чтобы производство картофеля оставалось рентабельным. Так в этом году на производство картофеля и молока именно фермерскими хозяйствами была оказана беспрецедентная мера помощи. Мы выделили 100 миллионов рублей...Скорее всего, даже в условиях низких цен удастся взять количеством. Урожай в регионе действительно рекордный- в закрома должны отправить около трехсот тысяч тонн зерновых и восемьдесят тысяч тонн картофеля - примерно на треть больше, чем в прошлые годы.Никита Тарбеев, Алексей Ковалёв, Александр Чунаев, Вести Владимир.