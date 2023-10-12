Во Владимирской области срочно налаживают отопление в двух районных городах. Ковров по-прежнему не...

Во Владимирской области срочно налаживают отопление в двух районных городах.Ковров по-прежнему не может согреться. Еще утром без отопления там оставались 34 дома. Сейчас в четыре из них уже бесперебойно подается тепло. К трем часам дня теплоноситель нормативной температуры должны подать еще в восемь домов, сообщает пресс-служба "Владимиртеплогаза". Аварийные работы ведутся сразу на девяти точках города.Не удалось пока нормализовать и ситуацию с отоплением в Суздале. Из-за реконструкции тепломагистрали его нет в поликлинике, детском саду, школе, в жилых домах. Подрядчик не успел завершить в срок работы по модернизации сетей. Привлечены дополнительные силы, включая бригады "ВТГ". В мэрии сообщают, что сегодня систему будут испытывать на герметичность, и уже в ближайшее время тепло побежит по трубам.Ирина Старкова, жительница:- Отопительный сезон начался 3 октября. Нам его не дали. Вот какая у нас ситуация дома, без отопления.Холодно. Очень холодно.- Сколько градусов у вас?- Градусов 15 — 16.