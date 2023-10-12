Во Владимирской области за пять дней у местных жителей из незаконного оборота изъяты 1 000...

Во Владимирской области за пять дней у местных жителей из незаконного оборота изъяты 1 000 боеприпасов различного калибра.Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Дело в том, что на территории региона завершился очередной этап оперативно-профилактических мероприятий под условным наименованием «Оружие».“Полицейскими реализован комплекс мер по противодействию незаконному изготовлению и обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ…” - рассказали в региональной пресс-службе УМВД.Только за пять дней сотрудниками полиции из незаконного оборота изъяты в общей сложности 1 000 боеприпасов различного калибра, 23 единицы огнестрельного оружия и около 1 000 граммов взрывчатых веществ.Уточняется, что следователями органов внутренних дел возбуждено 4 уголовных дела, связанных с незаконным оборотом оружия.Так, например, сотрудники отдела уголовного розыска МО МВД России «Ковровский» установили, что местный житель незаконно хранил оружие (3 единицы), патроны к нему и порох.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.Жителям Владимирской области напоминают:1. Хранение гражданского оружия и патронов к нему позволено лишь гражданам, получившим соответствующее разрешение.2. Если гражданин не является собственником огнестрельного оружия, то хранение и использование этого оружия запрещены.Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел!В ином случае это повлечет административную или уголовную ответственность.3. Владимирцы, сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в добровольном порядке, от уголовной ответственности освобождаются (если в их действиях нет состава преступления).Фото: pxfuel.com