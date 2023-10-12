Вору удалось совершить 32 кражи икон и антиквариата из частных домов на территории Владимирской...

Вору удалось совершить 32 кражи икон и антиквариата из частных домов на территории Владимирской областиУстановлено, что мужчина в период с октября 2020 года по июль 2023 года совершил 32 кражи из домов и хозяйственных построек на территории Суздальского, Собинского и Кольчугинского районов.В основном, злоумышленника интересовали иконы и антиквариат, рассказывают в пресс-службе региональной прокуратуры.Так, зимой 2022 года обвиняемый приехал в деревню Шелдяково Собинского района, где с помощью гвоздодера отжал несколько деревянных досок чердачного помещения одного из домов.Далее - через проем проник в чердачное помещение, а затем через люк в потолке - в хозяйственную пристройку, а затем - в жилую часть дома, откуда похитил две иконы.В селе Азиково таким же образом он украл электрический и угольный самовары.Всего зафиксировано — 32 эпизода (кражи). Общий ущерб, причинённый потерпевшим, превысил 630 тысяч рублей.Ещё одно преступление не было доведено до конца – в одном из домов преступник не смог обнаружить то имущество, которое намеревался похитить.Любопытно, что к планированию всех краж злоумышленник тщательно готовился: совершал их в ночное время, свой автомобиль «Газ 31105» оставлял вдалеке от населённых пунктов, а также мужчина всегда надевал перчатки.Однако сотрудниками правоохранительных органов преступник был задержан.Уголовное дело направлено прокурором в Суздальский районный суд.Фото: pxfuel.com