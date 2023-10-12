Было время, когда царицей на российской сцене считалась Алла Пугачева. Однако теперь, после отъезда певицы, ей нашлась достойная замена.

Было время, когда царицей на российской сцене считалась Алла Пугачева. Однако теперь, после отъезда певицы, ей нашлась достойная замена.Как известно, весной прошлого года Примадонна оставила родную страну в непростой для нее момент. В результате артистка лишиласьне только любви фанатов, но и уважения коллег. Пока певица живет с мужем и детьми в Израиле, жизнь без нее в нашей стране продолжается. Многие уже начали привыкать к тому, что теперь российская эстрада развивается и процветает без Аллы Пугачевой, более того, ее статус царицы уже приобрела другая знаменитость.Новой царицей российского шоу-бизнеса стала любимица публики Анна Асти. Сейчас знаменитая исполнительница активно покоряет сцену, а ее хиты завоевывают первые строчки музыкальных чартов. Летом этого года звезда представила свой новый трек "Царица", который занял отдельное место в сердцах многих слушателей. Накануне исполнительница дала о себе знать в новом интервью и откровенно рассказала о своем хите.Артистка призналась, что появлению песни "Царица" она обязана прозвищу, которое дал ей возлюбленный. По словам звезды, именно так избранник называл ее в начале отношений. Однако, как объяснила знаменитость, этой песней она назвала царицей не себя, а всех женщин."Это как мотивация для каждой девчонки", – рассказала Анна Асти.Впрочем, певица не скрывает, что она далеко не всегда остается такой же уверенной и самодостаточной женщиной, о которой поет в своем треке. Анна призналась, что недавно у нее случился срыв со слезами. Однако теперь непростой период остался позади."Я рада, что у меня все получилось, что все сомнения позади", – поделилась звезда.Ранее "Дни.ру" о том, что украинка Анна Асти стала россиянкой. Поэтому теперь, как считают многие, у обладательницы волшебного голоса есть все шансы заменить уехавшую Аллу Пугачеву.