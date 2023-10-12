По мнению актрисы, профессию искусств обесценили. Наталья Рудова уверена, что из-за поголовной помешанности на социальных сетях стать артистом может кто угодно, вне зависимости от талантов и профессиональных качеств.

По мнению актрисы, профессиюискусств обесценили. Наталья Рудова уверена, что из-за поголовной помешанностина социальных сетях стать артистом может кто угодно, вне зависимости отталантов и профессиональных качеств.Накануне в Москве состоялосьмероприятие, посвященное реализации свежей бизнес-идеи известного российскогопродюсера и певца Эмина Агаларова: артист решил презентовать столицекараоке-клуб. Как и подобает проектам музыканта, на название не стали скупитьсяи нарекли новое место "Королевским поместьем" — Royal Estate.В числе прочих лицроссийского шоу-бизнеса, на мероприятии присутствовала и актриса сериала "Татьяниндень". Корреспонденту удалось пообщаться с ней и узнать печальнуюновость: не успев начать карьеру в мире музыки, Наталья Рудова приняла решениезакончить ее. Почему же? По ее словам, все дело в не совсем здоровой атмосфереотечественной музыкальной культуры."Раньше тратили много лет наобучение!", — актриса негодует, что сейчас, в 2023 году достаточно иметь лишьпопулярную страницу в социальных сетях, а все остальное придет само по себе —пусть и ненадолго.По ее словам, играть в кино должны профессиональные актеры,исполнять арии на сцене — талантливые вокалисты. Конечно, с помощью медийностисейчас легко получить свою порцию славы, которая окажется пшиком.Такой подход не для НатальиРудовой. Актриса утверждает, что не хочет казаться тем, кем не является, и,видимо, уверена, что ее попытки в самодеятельности не интересны стране и могутпринести негатив. Действительно, пользуясь своей славой в кино, Наталья вполнемогла бы состряпать и вполне успешную музыкальную карьеру — но она оказаласьвыше этого.«Я спасу вас всех», —заключила звезда «Татьяниного дня». Что же, ждем от Натальи Рудовой новыхсвершений в кинематографе!