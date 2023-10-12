За 7 дней на территории 33-го региона зарегистрировано 64 преступления с применением IT-технологий.

За 7 дней на территории 33-го региона зарегистрировано 64 преступления с применением IT-технологий. Мошенники отняли у доверчивых граждан свыше 27 млн рублей. Об этом рассказала пресс-служба .Один из случаев произошёл в региональной столице. В ловушку аферистов попала 40-летня горожанка. Женщине позвонил аферист и, как сообщают в ведомстве, «под предлогом приостановки незаконного оформления кредита завладел деньгами потерпевшей в сумме 3 200 000 рублей».Для обмана владимирцев мошенники использовали разные схемы, в том числе предлагали перечислить сбережения на безопасные счета, остановить подозрительные финансовые операции и даже разбогатеть на инвестициях. В результате богатели только сами аферисты.В настоящий момент по фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Правоохранители ищут злодеев.