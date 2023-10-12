В Красной Горбатке приговорили 28-летнего местного жителя.

В Красной Горбатке приговорили 28-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей. Об этом сообщила пресс-служба .Преступление было совершено в марте 2023 года в Красной Горбатке. Преступник и две его подруги распивали алкогольные напитки. Во время застолья одна из женщин оскорбила покойную мать осуждённого, и мужчина рассвирепел. Он принялся колотить собутыльницу руками и ногами и требовать извинений. Злодей даже несколько раз ударил даму по голове кухонной дверью. Женщина от побоев умерла.Суд приговорил жителя к 8 годам заключения в колонии строгого режима. Также преступник должен выплатить моральную компенсацию матери погибшей и возместить затраты на похороны.