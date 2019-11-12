Дорожная хроника. За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 31 ДТП с пострадавшими.

Дорожная хроника. За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 31 ДТП с пострадавшими, в которых 5 человек погибли и 44 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 8 детей. Зарегистрировано 7 аварий с участием водителей в состоянии опьянения. Произошло 329 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 82 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Сообщили в пресс-службе регионального УМВД.