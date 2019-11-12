Американская гимнастка Мелани Коулмэн получила травму, повлекшую за собой гибель спортсменки. 20-летняя Коулмэн неудачно упала с разновысоких брусьев во время тренировки.

Американская гимнастка Мелани Коулмэн получила травму, повлекшую за собой гибель спортсменки. 20-летняя Коулмэн неудачно упала с разновысоких брусьев во время тренировки.Инцидент произошел в пятницу. Мелани сорвалась с брусьев и ударилась спиной. Гимнастка была госпитализирована, что через три дня скончалась.Мелани Коулмэн училась в Университете Южного Коннектикута и входила в группу подготовки к Олимпийским играм. Но в сборную США Коулмэн не привлекалась.