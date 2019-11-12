Американский рэпер Таварес Тейлор, известный под псевдонимом Lil Reese, госпитализирован в тяжелом состоянии после стрельбы в пригороде Чикаго – Кантри-Клаб-Хиллс.

Американский рэпер Таварес Тейлор, известный под псевдонимом Lil Reese, госпитализирован в тяжелом состоянии после стрельбы в пригороде Чикаго – Кантри-Клаб-Хилс.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал телеканал ABC 7 Chicago со ссылкой на полицию, которая нашла автомобиль музыканта со следами крови. Сам он был доставлен в больницу неизвестным.Отмечается, что 26-летний музыкант получил несколько огнестрельных ранений, в том числе, в шею. По словам врачей клиники Тейлор находится в критическом состоянии.