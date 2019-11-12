Барки Крузенштерн и Седов отправятся в кругосветную экспедицию, посвященную 75-летию Победы в ВОВ, а также двухсотлетию открытия Антарктиды. Об этом сообщает ГТРК Калининград.

Барки "Крузенштерн" и "Седов" отправятся в кругосветную экспедицию, посвященную 75-летию Победы в ВОВ, а также двухсотлетию открытия Антарктиды. Об этом сообщает ГТРК "Калининград".В настоящий момент на парусниках проведена ревизия танков пресной воды, частично благоустроены жилые и служебные помещения для экипажа, а также улучшена система кондиционирования. Проведено техническое обслуживание главного и вспомогательного двигателей (это является обязательным требованием для освидетельствования судов). Помимо этого, на "Крузенштерне" были установлены две новых опреснительных установки. Они необходимы во время длительных переходов через Атлантику.По планам, к концу ноября парусники перейдут Калининградскому морскому судоходному каналу в морской порт. После чего они будут готовы к торжественному старту Антарктической экспедиции, запланированной на первую декаду декабря.