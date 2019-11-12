Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов может завершить карьеру после боя с Тони Фергюсоном. Сам Хабиб не исключает подобного развития событий.

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов может завершить карьеру после боя с Тони Фергюсоном. Сам Хабиб не исключает подобного развития событий."Я не люблю строить планы на будущее и реально смотрю на вещи. До боя с Тони Фергюсоном надо дожить. До него пять месяцев. Что будет потом, — посмотрим. Может, после него ничего и не будет уже", — приводит слова Хабиба Нурмагомедова RT.Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном ориентировочно пройдет весной 2020 года в Нью-Йорке. Точная дата пока не определена.