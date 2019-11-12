Бывший президент Боливии Эво Моралес покинул страну на самолете мексиканских ВВС. Об этом заявили власти Мексики, которая предоставила Моралесу политическое убежище. Свой пост политик покинул вынужденно после затяжных беспорядков и давления со стороны военных.

Бывший президент Боливии Эво Моралес покинул страну на самолете мексиканских ВВС. Об этом заявили власти Мексики, которая предоставила Моралесу политическое убежище. Свой пост политик покинул вынужденно после затяжных беспорядков и давления со стороны военных.Улетел, но намерен вернуться с новыми силами и энергией. Теперь уже бывший президент Боливии Эво Моралес отправился в Мексику. Власти этой страны согласились предоставить ему политическое убежище и отправили за политиком самолет в боливийский город Чиморэ. Глава Перу согласился открыть воздушное пространство для полета. МИД Мексики заявил, что обеспечит безопасность политика, который вынужденно покинул пост после затяжных беспорядков и давления со стороны военных."Эво Моралес звонил мне лично и попросил политического убежища в нашей стране. МИД Мексики его предоставит по гуманитарным соображениям. Жизни господина Моралеса сейчас явно под угрозой. Мы приняли все необходимые меры в соответствии с нормами международного права и гарантируем, что обеспечим теперь уже бывшему президенту Боливии безопасность и неприкосновенность", — заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.Жест мексиканцев уже оценили в Аргентине. Власти страны выразили Мексике благодарность и заявили: события в Боливии – не что иное, как госпереворот."Я выражаю искреннюю благодарность президенту Мексики, который пришел на помощь боливийцам, попросившим защиты, в том числе экс-президенту. Ситуация в Боливии – это нападение на демократию. Давайте говорить откровенно: речь идет не об освобождении людей военными, а о настоящем госперевороте", — заявил избранный президент Аргентины Альберто Фернандес.Сам Эво Моралес в "Твиттере" написал, что покидать страну ему больно. Особенно когда ее сотрясают массовые беспорядки. Полиция уже не справляется и просит о помощи вооруженные силы. По заявлениям журналистов, из-за бурных демонстраций в Ла-Пасе даже пришлось эвакуировать боливийский парламент, где обсуждали ситуацию в стране. Российское посольство в Боливии сообщило, что приняло меры безопасности и работает в штатном режиме. Моралес, покидая Боливию, призвал граждан прекратить протесты и решать все вопросы мирно."Я прошу мой народ с большой осторожностью и уважением заботиться о мире и не ввергать страну в насилие с группами, которые стремятся разрушить правовое государство. Мы не можем позволить начаться противостоянию между боливийскими братьями. Я призываю разрешать любые разногласия с помощью диалога и консультаций", — написал Моралес в "Твиттере".Моралес объявил об отставке 10-го ноября. Эту ситуацию он назвал госпереворотом. Многие в стране выступают в поддержку бывшего президента."Тот, кто устроил это все, явно преследует цель истребить народ Боливии, — уверены жители страны. — Мы не намерены это терпеть. Наша страна – в бедственном положении".Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что события в Боливии очень похожи на ситуацию в Каракасе. Там не так давно США пытались устроить госпереворот. Эксперты уже прослеживают американский след и в Боливии. Дональд Трамп открыто заявляет: Штаты ввязываются в конфликт, только если у них есть интерес. А боливийская земля – кладезь лития, который является основой всех современных аккумуляторов."Что лежит в основе желания американцев сместить Моралеса. Надо понимать, что вскоре после прихода к власти он изменил Конституцию страны, и недра Боливии стали национальным достоянием страны. Таким образом, международные корпорации не смогли получить доступ к природным ресурсам Боливии. Боливия – это литиевый Клондайк. И сейчас Боливия превращается в Саудовскую Аравию, только не с нефтью, а литием", — говорит эксперт Российского института стратегических исследований Игорь Пшеничников.Обязанности главы государства пока будет исполнять второй вице-спикер парламента Жанин Аньес. Она заявила, что новые выборы президента Боливии пройдут до 22 января 2020 года. А сегодня Аньес созвала специальное заседание парламента для передачи ей полномочий на время.